Значительная часть Запорожской области осталась без электричества.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области, ведутся восстановительные работы, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области. Критическая инфраструктура в рабочем режиме", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.