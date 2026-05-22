На Западе послали предупреждение Киеву после провокации с участием НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецкая газета Junge Welt написала, что сбитие силами НАТО украинского беспилотника над Эстонией стало жестким предупреждением для Киева о недопустимости использования воздушного пространства альянса для атак на Россию.
- По данным издания, инцидент также подтвердил заявления Москвы о том, что Украина использует гражданские суда в Балтийском море для организации ударов по Санкт-Петербургу.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сбитие Вооруженными силами НАТО над территорией Эстонии украинского беспилотника, предназначенного для атаки на Россию, стало важным сигналом для Киева, пишет немецкая газета Junge Welt.
«
"Самолет НАТО впервые сбил украинский беспилотник в воздушном пространстве Эстонии. <…> Этот инцидент можно интерпретировать как предупреждение западного военного альянса Киеву о недопустимости использования воздушного пространства НАТО для атак на Россию", — отмечается в публикации.
Автор статьи отмечает, что произошедший инцидент подтверждает прежние сообщения России об использовании Украиной гражданских судов в Балтийском море для атак на Санкт-Петербург и его окрестностей.
Это не первый случай, когда украинские дроны оказывались в воздушном пространстве Эстонии. В марте местная полиция сообщала, что украинский БПЛА сбился с курса и врезался в дымовую трубу электростанции в деревне Аувере, расположенной недалеко от Нарвы у границы с Россией. В апреле СМИ также сообщали, что на севере страны обнаружили обломки, вероятно, беспилотника ВСУ.