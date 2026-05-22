На Западе послали предупреждение Киеву после провокации с участием НАТО

06:09 22.05.2026 (обновлено: 07:28 22.05.2026)
  • Немецкая газета Junge Welt написала, что сбитие силами НАТО украинского беспилотника над Эстонией стало жестким предупреждением для Киева о недопустимости использования воздушного пространства альянса для атак на Россию.
  • По данным издания, инцидент также подтвердил заявления Москвы о том, что Украина использует гражданские суда в Балтийском море для организации ударов по Санкт-Петербургу.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сбитие Вооруженными силами НАТО над территорией Эстонии украинского беспилотника, предназначенного для атаки на Россию, стало важным сигналом для Киева, пишет немецкая газета Junge Welt.
"Самолет НАТО впервые сбил украинский беспилотник в воздушном пространстве Эстонии. <…> Этот инцидент можно интерпретировать как предупреждение западного военного альянса Киеву о недопустимости использования воздушного пространства НАТО для атак на Россию", — отмечается в публикации.
Автор статьи отмечает, что произошедший инцидент подтверждает прежние сообщения России об использовании Украиной гражданских судов в Балтийском море для атак на Санкт-Петербург и его окрестностей.
20 мая Минобороны Эстонии сообщило, что румынский истребитель сбил беспилотник ВСУ над территорией страны. После этого Таллин заявил Киеву, что не давал разрешения использовать свое воздушное пространство. Украина в ответ признала принадлежность аппарата и, как утверждается, принесла извинения.
Это не первый случай, когда украинские дроны оказывались в воздушном пространстве Эстонии. В марте местная полиция сообщала, что украинский БПЛА сбился с курса и врезался в дымовую трубу электростанции в деревне Аувере, расположенной недалеко от Нарвы у границы с Россией. В апреле СМИ также сообщали, что на севере страны обнаружили обломки, вероятно, беспилотника ВСУ.
