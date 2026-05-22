Захарова прокомментировала якобы создание Россией фейков с Пашиняном

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на обвинения в адрес России, которая якобы создает видеофейки с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, поделившись его настоящим видео и отметив, что никакая операция по дезинформации такого ролика за него придумать не смогла бы.

Захарова в своем Telegram-канале опубликовала ролик Пашиняна , а также поделилась ссылкой на материал Euronews. В публикации говорится о том, что Армения якобы является мишенью для российской дезинформационной кампании "Матрешка", в рамках которой все чаще используются технологии искусственного интеллекта. Захарова назвала эту публикацию "информационной отрыжкой".

"Ответственно заявлю: этот ролик никакая операция "Матрешка" придумать не смогла бы. И не надо впадать в экстаз от рассказов о якобы примененных технологиях ИИ или бот-сетях. Это Никол Воваевич Пашинян собственной персоной", - прокомментировала Захарова.