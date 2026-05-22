Захарова: Россия не видит реакции мирового сообщества на теракт ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 22.05.2026
21:33 22.05.2026
Захарова: Россия не видит реакции мирового сообщества на теракт ВСУ в ЛНР

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 22.05.2026
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не видит реакции со стороны мирового сообщества на атаку ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
  • Президент РФ Владимир Путин поручил МИД РФ сообщить международному сообществу о преступлении киевского режима в ЛНР, и российские посольства и постпредства приступили к исполнению этого поручения.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета ранены 39 человек, есть погибшие.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия не видит реакцию со стороны мирового сообщества на атаку ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президент РФ Владимир Путин сообщил в пятницу, что поручил МИД РФ сообщить международному сообществу о преступлении киевского режима в ЛНР. Захарова заявила РИА Новости, что российские посольства и постпредства приступили к исполнению этого поручения.
"Мы не видим реакции международного сообщества, профильных международных организаций, всех тех, кто занимается проблемами детства в виде неправительственных организаций, НКО или специализированных структур. Как будто этой темы нет", - сказала Захарова RT.
Дипломат уточнила, что речь идет о тех самых структурах, которые дают площадку Зеленскому и его режиму распространять фейки о том, что якобы Россия похищает детей.
"Все это делается под видом защиты детства, но когда речь идет об убийстве детей, почему-то на этих самых международных площадках все отворачиваются и делают вид, что нет такой проблемы. А это не проблема, это трагедия современного мира", - указала Захарова.
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета, позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие.
В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Старобельск, Мария Захарова, Леонид Пасечник, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
