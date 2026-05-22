Захарова: Россия не видит реакции мирового сообщества на теракт ВСУ в ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета ранены 39 человек, есть погибшие.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия не видит реакцию со стороны мирового сообщества на атаку ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент РФ Владимир Путин сообщил в пятницу, что поручил МИД РФ сообщить международному сообществу о преступлении киевского режима в ЛНР Захарова заявила РИА Новости, что российские посольства и постпредства приступили к исполнению этого поручения.

"Мы не видим реакции международного сообщества, профильных международных организаций, всех тех, кто занимается проблемами детства в виде неправительственных организаций, НКО или специализированных структур. Как будто этой темы нет", - сказала Захарова RT.

Дипломат уточнила, что речь идет о тех самых структурах, которые дают площадку Зеленскому и его режиму распространять фейки о том, что якобы Россия похищает детей.

"Все это делается под видом защиты детства, но когда речь идет об убийстве детей, почему-то на этих самых международных площадках все отворачиваются и делают вид, что нет такой проблемы. А это не проблема, это трагедия современного мира", - указала Захарова.