Дипмиссии России начали информировать мировое сообщество об ударе ВСУ в ЛНР

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские посольства и постпредства приступили к исполнению поручения президента РФ Владимира Путина проинформировать международное сообщество о преступлении Киева в ЛНР, сообщила РИА Новости в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Путин сообщил в пятницу, что поручил МИД РФ сообщить международному сообществу о преступлении киевского режима в ЛНР, где был нанесен удар по колледжу в Старобельске.
"Наши посольства и постоянные представительства при международных организациях приступили к исполнению", - сообщила Захарова.