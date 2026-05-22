Дипмиссии России начали информировать мировое сообщество об ударе ВСУ в ЛНР

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские посольства и постпредства приступили к исполнению поручения президента РФ Владимира Путина проинформировать международное сообщество о преступлении Киева в ЛНР, сообщила РИА Новости в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.