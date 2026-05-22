09:30 22.05.2026 (обновлено: 10:17 22.05.2026)
Захарова прокомментировала атаку ВСУ по колледжу и общежитию в ЛНР

Захарова об атаке ВСУ по колледжу в ЛНР: террористы прицельно бьют по детям

  • Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске, заявила, что террористы бьют по детям прицельно и с наслаждением.
  • Она добавила, что это напоминает расправу нацистов со школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны.
МОСКВА, 22 мая-РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что террористы прицельно и с наслаждением бьют по детям, комментируя атаку ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске.
«
"Террористы бьют по детям, прицельно и с наслаждением. Вспомнила, как нацисты расправились со школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны", - сказала она.
"Молчат все. Особенно живодерски это молчание демонстрируют те, кто регулярно заслушивать фейки Зеленского о якобы украденных Россией детях", - добавила Захарова.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития колледжа в результате атаки ВСУ по Старобельску. 22 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
В ЛНР спасатели разбирают завалы после атаки ВСУ на колледж
Вооруженные силы УкраиныМария ЗахароваРоссияСтаробельскКерчьУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
