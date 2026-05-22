Захарова прокомментировала атаку ВСУ на колледж в Старобельске

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске, заявила, что речь идет о спонсорстве со стороны стран западного меньшинства.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета, позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие.