Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала атаку ВСУ на колледж в Старобельске - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:34 22.05.2026 (обновлено: 21:37 22.05.2026)
Захарова прокомментировала атаку ВСУ на колледж в Старобельске

Захарова об атаке ВСУ на Старобельск: речь идет о спонсорстве со стороны Запада

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что атака ВСУ на Старобельск спонсировалась странами Запада.
  • Она добавила, что киевский режим действует с позиции террористической ячейки.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске, заявила, что речь идет о спонсорстве со стороны стран западного меньшинства.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета, позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие.
"Киевский режим действует с позиции террористической ячейки. Это ячейка с международным компонентом, она финансируется из-за рубежа. Речь идёт о спонсорстве со стороны стран западного меньшинства: финансово, поставка вооружений, политическая поддержка", - сказала Захарова RT.
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР) - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Мирошник: кровь убитых в Старобельске лежит на руках Киева и западников
Вчера, 21:18
 
РоссияСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала