МАГАТЭ ведет переговоры с Россией и Украиной о прекращении огня у ЗАЭС

ВЕНА, 22 мая - РИА Новости. МАГАТЭ ведет переговоры с Москвой и Киевом о временном локальном прекращении огня для проведения ремонта линий электроснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщило агентство.
"Запорожская АЭС по-прежнему зависит от своей последней внешней линии электроснабжения, при этом МАГАТЭ продолжает переговоры как с Украиной, так и с Российской Федерацией о временном локальном прекращении огня для проведения ремонтных работ", - говорится в сообщении МАГАТЭ со ссылкой на гендиректора агентства Рафаэля Гросси.
В агентстве напомнили, что после отключения 24 марта основной линии "Днепровская" напряжением 750 кВ ЗАЭС получает внешнее питание через резервную линию "Ферросплавная-1" напряжением 330 кВ. За это время станция трижды теряла внешнее электроснабжение.