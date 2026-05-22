МАГАТЭ ведет переговоры с Россией и Украиной о прекращении огня у ЗАЭС

ВЕНА, 22 мая - РИА Новости. МАГАТЭ ведет переговоры с Москвой и Киевом о временном локальном прекращении огня для проведения ремонта линий электроснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщило агентство.

В агентстве напомнили, что после отключения 24 марта основной линии "Днепровская" напряжением 750 кВ ЗАЭС получает внешнее питание через резервную линию "Ферросплавная-1" напряжением 330 кВ. За это время станция трижды теряла внешнее электроснабжение.