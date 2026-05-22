Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ ведет переговоры с Россией и Украиной о прекращении огня у ЗАЭС - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 22.05.2026
МАГАТЭ ведет переговоры с Россией и Украиной о прекращении огня у ЗАЭС

МАГАТЭ: идут переговоры с Москвой и Киевом о локальном прекращении огня у ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МАГАТЭ ведет переговоры с Россией и Украиной о временном локальном прекращении огня.
  • Цель переговоров — создание условий для ремонта линий электроснабжения Запорожской АЭС.
ВЕНА, 22 мая - РИА Новости. МАГАТЭ ведет переговоры с Москвой и Киевом о временном локальном прекращении огня для проведения ремонта линий электроснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщило агентство.
"Запорожская АЭС по-прежнему зависит от своей последней внешней линии электроснабжения, при этом МАГАТЭ продолжает переговоры как с Украиной, так и с Российской Федерацией о временном локальном прекращении огня для проведения ремонтных работ", - говорится в сообщении МАГАТЭ со ссылкой на гендиректора агентства Рафаэля Гросси.
В агентстве напомнили, что после отключения 24 марта основной линии "Днепровская" напряжением 750 кВ ЗАЭС получает внешнее питание через резервную линию "Ферросплавная-1" напряжением 330 кВ. За это время станция трижды теряла внешнее электроснабжение.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Директор ЗАЭС назвал цель обстрелов Энергодара со стороны ВСУ
19 мая, 18:58
 
В миреМоскваКиевУкраинаРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала