На выезде из Ярославля в Москву перекрыли движение из-за атаки БПЛА

- В Ярославле перекрыли движение на выезде из города в сторону Москвы из-за атаки БПЛА.
- Губернатор Михаил Евраев сообщил, что угроза атаки сохраняется.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за налета беспилотников, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Наш регион подвергся вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей либо выбирайте маршрут, минуя этот участок", — написал он на платформе "Макс".
Угроза налета сохраняется, заключил глава региона.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18