Губернатор Ямала доложил Файзуллину о рекордном строительстве в регионе
18:04 22.05.2026
Губернатор Ямала доложил Файзуллину о рекордном строительстве в регионе

Артюхов доложил Файзуллину о рекордном строительстве на Ямале

САЛЕХАРД, 22 мая – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным и доложил о рекордном строительстве и расселении аварийного жилья в регионе, а также о ходе восстановления объектов на подшефных региону территориях ДНР, сообщает правительство Ямала.
"Жилье – один из ключевых приоритетов работы команды правительства. Постепенно избавляемся от наследия эпохи освоения Севера – деревянных домов, переселяем ямальцев в комфортные капитальные дома, строим целые современные микрорайоны. В шаговой доступности обеспечиваем всю необходимую инфраструктуру – школы, детские сады, игровые площадки. Строится и недвижимость под продажу", - приводятся в сообщении слова Дмитрия Артюхова.
По информации пресс-службы, в частности, Дмитрий Артюхов и Ирек Файзуллин обсудили реализацию нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в регионе. По словам губернатора, одним из важных событий в 2025 году стало расселение миллиона квадратных метров аварийного жилья. В рамках этой задачи жилищные условия улучшили около 23 тысяч семей или более 62 тысячи человек. Новая стратегическая цель – до 2030 года построить еще один миллион квадратных метров.
Кроме того, Ямал второй год подряд обновил рекорды по строительству жилья, введя 333 тысячи квадратных метров в 2025 году. В настоящее время в регионе возводится 787 тысяч квадратных метров. Для молодых семей действует новая мера поддержки, позволяющая получать выплаты на улучшение жилищных условий при рождении детей. Также в прошлом году завершено строительство 39 объектов социальной инфраструктуры, включая детские сады. В рамках федеральных и региональных программ выполнено благоустройство 42 дворовых и 40 общественных территорий.
Губернатор также доложил о восстановлении объектов на подшефных территориях Донецкой Народной Республики, где в 2025 году открыто 24 объекта. В Волновахском муниципальном округе было восстановлено 19 объектов.
 
