В Якутии начали поиски мужчины, который ушел в лес и пропал - РИА Новости, 22.05.2026
17:03 22.05.2026
В Якутии начали поиски мужчины, который ушел в лес и пропал

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Вилюйском районе Якутии пропал мужчина 1969 года рождения.
  • К поискам мужчины приступили 20 мая: три сотрудника полиции и четыре родственника, а 22 мая к ним присоединились четыре спасателя Верхневилюйского поисково-спасательного отряда.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мужчина пропал в Вилюйском районе Якутии, к его поискам приступили спустя две недели, сообщили в республиканской Службе спасения.
"В Вилюйском районе пропал мужчина. 20 мая 2026 года в ЕДДС Вилюйского района поступило сообщение о том, что 6 мая в местности Харандаас, расположенного в 35 километрах от Вилюйска пропал мужчина 1969 года рождения... 20 мая к поискам приступили 3 сотрудника полиции и 4 родственника", - говорится в сообщении.
Сообщается, что 5 мая трое мужчин отправились в местность Харандаас, один из мужчин на следующий день ушел в лес и пропал. Четыре спасателя Верхневилюйского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии, получив заявку 22 мая, приступили к поискам.
