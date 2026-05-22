В Якутии начали поиски мужчины, который ушел в лес и пропал

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мужчина пропал в Вилюйском районе Якутии, к его поискам приступили спустя две недели, сообщили в республиканской Службе спасения.
"В Вилюйском районе пропал мужчина. 20 мая 2026 года в ЕДДС Вилюйского района поступило сообщение о том, что 6 мая в местности Харандаас, расположенного в 35 километрах от Вилюйска пропал мужчина 1969 года рождения... 20 мая к поискам приступили 3 сотрудника полиции и 4 родственника", - говорится в сообщении.
Сообщается, что 5 мая трое мужчин отправились в местность Харандаас, один из мужчин на следующий день ушел в лес и пропал. Четыре спасателя Верхневилюйского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии, получив заявку 22 мая, приступили к поискам.
