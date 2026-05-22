Якубов вернулся в "Ладу"
13:21 22.05.2026 (обновлено: 13:23 22.05.2026)
Якубов вернулся в "Ладу"

Якубов вернулся на должность спортивного директора в хоккейный клуб "Лада"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рафик Якубов вернулся на должность спортивного директора в тольяттинской «Ладе».
  • Ранее Якубов работал спортивным директором «Лады» с 2023 по 2025 год, а затем перешел в московское «Динамо», откуда ушел 1 мая.
  • Губернатор Самарской области заверил, что «Лада» продолжит выступать в КХЛ, а компания «Полипласт» продолжит финансирование клуба.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Бывший спортивный директор московского хоккейного клуба "Динамо" Рафик Якубов занял аналогичную должность в тольяттинской "Ладе", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Якубов уже работал спортивным директором "Лады" с 2023 по 2025 год, после чего перешел на работу в московское "Динамо". 1 мая он покинул столичный клуб.
Ранее СМИ сообщили, что "Лада" может в третий раз в истории покинуть КХЛ из-за финансовых проблем. Во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заверил, что клуб продолжит выступать в КХЛ, а компания "Полипласт", являющаяся стратегическим партнером "Лады", продолжит финансирование клуба. В четверг "Лада" сообщила, что начала процесс погашения задолженности по заработной плате перед игроками.
Ранее Якубов также занимал ряд руководящих должностей в системе "Нефтехимика" с 2002 по 2015 год, с 2017 по 2021 год работал на посту генерального менеджера казанского "Ак Барса", после чего до 2023 года являлся спортивным директором в системе петербургского СКА.
ХоккейСпортРафик ЯкубовСамарская областьВячеслав ФедорищевЛадаНефтехимикХК Динамо (Москва)КХЛ 2025-2026
 
