Якубов вернулся в "Ладу"

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Бывший спортивный директор московского хоккейного клуба "Динамо" Рафик Якубов занял аналогичную должность в тольяттинской "Ладе", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ранее СМИ сообщили, что "Лада" может в третий раз в истории покинуть КХЛ из-за финансовых проблем. Во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заверил, что клуб продолжит выступать в КХЛ, а компания "Полипласт", являющаяся стратегическим партнером "Лады", продолжит финансирование клуба. В четверг "Лада" сообщила, что начала процесс погашения задолженности по заработной плате перед игроками.
Ранее Якубов также занимал ряд руководящих должностей в системе "Нефтехимика" с 2002 по 2015 год, с 2017 по 2021 год работал на посту генерального менеджера казанского "Ак Барса", после чего до 2023 года являлся спортивным директором в системе петербургского СКА.