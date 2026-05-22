Названа средняя цена выпускного одиннадцатиклассника в 2026 году - РИА Новости, 22.05.2026
03:13 22.05.2026 (обновлено: 11:04 22.05.2026)
Названа средняя цена выпускного одиннадцатиклассника в 2026 году

РИА Новости: выпускной одиннадцатиклассника обойдется в 44-46 тысяч рублей

Выпускники средней общеобразовательной школы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средняя стоимость выпускного для одиннадцатиклассников в России составляет 44–46 тысяч рублей, для девятиклассников — 32–33 тысячи рублей.
  • Средний сбор на выпускной вечер для учеников 9-го класса достиг 15 тысяч рублей, а для 11-го класса — 22 тысячи рублей.
  • В среднем по России одежда и обувь для сына-девятиклассника обходится в 18,1 тысячи рублей, для дочери — в 17 тысяч рублей; в 11-м классе наряды дочерей обходятся дороже: на юношей тратят в среднем 22,1 тысячи рублей, на девушек — 23,5 тысячи рублей.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Выпускной одиннадцатиклассника в этом году в среднем обойдется россиянам в 44-46 тысяч рублей - эта сумма учитывает как сбор на организацию праздника, так и траты на покупку наряда, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"В этом году родителям девятиклассников на праздник и наряды придется потратить в среднем 32-33 тысячи рублей, родителям одиннадцатиклассников - 44-46 тысяч", - показал опрос 3000 респондентов, который провела компания.
Его участников спросили, сколько денег собирают в школе на проведение выпускного вечера в этом году, а также сколько денег планируется потратить или уже потрачено на выпускной наряд ребенка.
Средний сбор на выпускной вечер для учеников 9-го класса достиг 15 тысяч рублей, а для 11-го класса - 22 тысяч рублей. При этом каждый восьмой родитель (12%) сообщил, что 9-е классы их детей не будут проводить выпускные вечера вовсе. Среди родителей одиннадцатиклассников таких ответов меньше - 7%.
В Москве суммы выше: в среднем 17 тысяч и 25 тысяч рублей, соответственно. Санкт-Петербург ближе к общероссийским показателям: 15 тысяч рублей за выпускной девятиклассника и 23 тысячи - одиннадцатиклассника.
Отдельная строка бюджета - выпускной наряд. В среднем по России одежда и обувь для сына-девятиклассника обходится в 18,1 тысячи рублей, для дочери - в 17 тысяч рублей. В 11-м классе ситуация меняется - наряды дочерей обходятся дороже: на юношей тратят в среднем 22,1 тысячи рублей, на девушек - 23,5 тысячи рублей.
При этом каждый пятый родитель сына-девятиклассника (22%) не покупает специальную праздничную одежду. Среди родителей дочерей таких 18%. Одиннадцатиклассникам отказывают в обновках реже: 17% среди родителей юношей и 12% среди родителей девушек.
