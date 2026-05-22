Выпускник "Времени героев" рассказал, что хочет подарить Путину свою книгу

Участники образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев" на встрече в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Выпускник программы "Время героев", герой РФ, член Генсовета "Единой России" Владимир Сайбель на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что принял решение написать книгу, первый экземпляр он подарит родителям, а второй хотел бы подарить главе государства.

Путин в пятницу провел встречу с выпускниками программы "Время героев".

"Помимо учебы, плотного графика работы, я долго думал, размышлял, что же я еще могу сделать для наших людей, для граждан, особенно для боевых товарищей моих, для молодежи, и я принял решение написать книгу, книгу о подвиге своих боевых товарищей", - сказал Сайбель.

Герой России отметил, что книга будет о ценностях, которые в него заложили родители, о вере, чести, долге и боевом братстве.

"Первый экземпляр я, конечно, подарю своим родителям, своему отцу, но, Владимир Владимирович, если вы разрешите, то второй экземпляр я передам вам лично", - добавил он.

Программа "Время героев" была запущена в 2024 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Она реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе мастерской управления "Сенеж". Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.