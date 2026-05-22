Выпускник "Времени героев" рассказал, что хочет подарить Путину свою книгу - РИА Новости, 22.05.2026
19:04 22.05.2026
Выпускник "Времени героев" рассказал, что хочет подарить Путину свою книгу

© РИА Новости / Алексей Никольский | Участники образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев" на встрече в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выпускник программы «Время героев», герой РФ Владимир Сайбель рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что принял решение написать книгу о подвиге своих боевых товарищей.
  • Первый экземпляр книги Сайбель планирует подарить своим родителям, а второй хотел бы подарить Владимиру Путину.
  • Программа «Время героев» была запущена в 2024 году по поручению президента РФ Владимира Путина для подготовки высококвалифицированных управленцев из числа участников и ветеранов СВО.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Выпускник программы "Время героев", герой РФ, член Генсовета "Единой России" Владимир Сайбель на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что принял решение написать книгу, первый экземпляр он подарит родителям, а второй хотел бы подарить главе государства.
Путин в пятницу провел встречу с выпускниками программы "Время героев".
Тем, кто сейчас находятся на поле боя, сложнее всего, заявил Путин
Вчера, 19:02
"Помимо учебы, плотного графика работы, я долго думал, размышлял, что же я еще могу сделать для наших людей, для граждан, особенно для боевых товарищей моих, для молодежи, и я принял решение написать книгу, книгу о подвиге своих боевых товарищей", - сказал Сайбель.
Герой России отметил, что книга будет о ценностях, которые в него заложили родители, о вере, чести, долге и боевом братстве.
"Первый экземпляр я, конечно, подарю своим родителям, своему отцу, но, Владимир Владимирович, если вы разрешите, то второй экземпляр я передам вам лично", - добавил он.
Программа "Время героев" была запущена в 2024 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Она реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе мастерской управления "Сенеж". Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.
На первый поток программы было зачислено 83 участника, она стартовала в мае 2024 года, завершается - 22 мая 2026 года. На втором потоке "Времени героев" обучаются 85 участников. В настоящий момент уже 70 участников первого потока программы получили назначения, восемь назначений запланированы в ближайшее время.
