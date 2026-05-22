Выпускник "Времени героев" рассказал Путину, что пишет книгу

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Выпускник программы "Время героев" из РЖД Владимир Сайбель рассказал президенту России Владимиру Путину, что пойдет на выборы в Госдуму, а также пишет книгу, второй экземпляр которой хочет подарить главе государства.

Путин в пятницу провел встречу с выпускниками программы "Время героев". Одним из выпускников является Герой России , заместитель начальника департамента социального развития ОАО " РЖД " Владимир Сайбель.

"Вы точно подметили, что нужно не только погрузиться в тематику, но и применять все знания и совершенствоваться. Поэтому я и принял это решение - расширить фронт своего служения Отечеству уже в качестве депутата, если меня поддержат люди", - обратился Сайбель к президенту.

"Но, Владимир Владимирович, я помимо той учебы, плотного графика работы, долго думал, размышлял, что же я все-таки еще могу сделать для людей, для наших людей, для граждан, особенно для молодежи. И я принял решение написать книгу", - продолжил он.

Сайбель рассказал, что его книга посвящена подвигу его боевых товарищей, ценностям и традициям, заложенным в него родителями, а чести, долгу и боевому братству.