Выпускник "Времени героев" рассказал Путину, что пишет книгу - РИА Новости, 22.05.2026
18:20 22.05.2026
Выпускник "Времени героев" рассказал Путину, что пишет книгу

Выпускник "Времени героев" Сайбель рассказал Путину, что пишет книгу о товарищах

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выпускник программы "Время героев" из РЖД Владимир Сайбель рассказал Владимиру Путину о своем намерении пойти на выборы в Госдуму.
  • Он также сообщил, что пишет книгу, посвященную подвигу его боевых товарищей, ценностям и традициям.
  • Сайбель выразил желание подарить второй экземпляр книги президенту Путину.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Выпускник программы "Время героев" из РЖД Владимир Сайбель рассказал президенту России Владимиру Путину, что пойдет на выборы в Госдуму, а также пишет книгу, второй экземпляр которой хочет подарить главе государства.
Путин в пятницу провел встречу с выпускниками программы "Время героев". Одним из выпускников является Герой России, заместитель начальника департамента социального развития ОАО "РЖД" Владимир Сайбель.
"Вы точно подметили, что нужно не только погрузиться в тематику, но и применять все знания и совершенствоваться. Поэтому я и принял это решение - расширить фронт своего служения Отечеству уже в качестве депутата, если меня поддержат люди", - обратился Сайбель к президенту.
"Но, Владимир Владимирович, я помимо той учебы, плотного графика работы, долго думал, размышлял, что же я все-таки еще могу сделать для людей, для наших людей, для граждан, особенно для молодежи. И я принял решение написать книгу", - продолжил он.
Сайбель рассказал, что его книга посвящена подвигу его боевых товарищей, ценностям и традициям, заложенным в него родителями, а чести, долгу и боевому братству.
"Все это я "зашиваю" в эту книгу. И первый экземпляр я, конечно, подарю своим родителям, своему отцу. Но, Владимир Владимирович, если вы разрешите, второй экземпляр я передам вам лично", - сказал Герой России.
