Выпускник "Времени героев" рассказал, что осознал после рождения первенца

Первый поток программы "Время героев" завершится 22 мая 2026 года, и уже 70 участников первого потока получили назначения, еще восемь назначений запланированы в ближайшее время.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Герой России, выпускник программы "Время героев", директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства просвещения РФ Игорь Юргин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что после рождения первенца Ярополка осознал ответственность за воспитание подрастающих поколений.

Глава государства в пятницу провел встречу с выпускниками программы "Время героев".

"Когда в стране случается определенный вызов, когда возникают трудности, когда невозможно отступить назад, в том числе включая сегодняшний случай, важно личным примером обучать наших детей отстаивать свое право и Отечество. У меня недавно родился мой первенец, мой сын Ярополк, и я еще больше осознал ответственность за воспитание нашего подрастающего поколения", - сказал Юргин на встрече.

Путин и участники встречи встретили слова выпускника программы "Время героев" о рождении сына аплодисментами.

"Мы все боевые офицеры, мы все понимаем масштаб ответственности, мы понимаем, что дороги можно построить, заводы можно сделать, но упускать будущее поколение нельзя. Мы на местах, задачи ясны, смыслы определены, к бою за будущее воспитание, за будущее поколение патриотов готовы", - добавил Юргин.

Программа "Время героев" была запущена в 2024 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Она реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе мастерской управления "Сенеж". Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.