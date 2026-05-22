Количество китайских поставщиков в базе ВТБ выросло в 5 раз за полгода

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Количество поставщиков из Китая, заинтересованных в работе с российским малым и средним бизнесом, менее чем за полгода выросло в пять раз, сообщила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова со ссылкой на данные формируемой банком базы потенциальных партнеров из КНР.

Заявление было сделано на полях X Российско-китайского ЭКСПО. Выставка проходила с 17 по 21 мая в рамках Харбинской международной торгово-экономической ярмарки.

Сейчас в базе представлены профили более 2,5 тысяч китайских компаний, имеющих опыт работы с РФ и заинтересованных в ведении бизнеса с российскими предпринимателями. Наибольшую долю компаний, представленных на платформе, составляют предприятия химической и металлообрабатывающей промышленности, производители оборудования, электроники, а также пластмассовых изделий. База доступна российским компаниям МСБ бесплатно в интернет-банке.