МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Родственники пропавших под Покровкой в Сумской области штурмовиков полка "Арей" ВСУ пытаются узнать об их судьбе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Он добавил, что молодой человек обращался в полицию, ТЦК, к командиру батальона и полка, однако никто не смог ему ответить, что произошло с солдатами ВСУ. Собеседник допустил, что все пропавшие без вести погибли.