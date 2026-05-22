18:45 22.05.2026 (обновлено: 18:47 22.05.2026)
"Это недопустимо!" Ночная выходка Киева вызвала гнев на Западе

Финский политик Мема осудил атаку дронов ВСУ на общежитие колледжа в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финский политик Армандо Мема осудил ночную атаку Украины на общежитие колледжа в ЛНР и призвал лидеров ЕС прекратить поставки оружия Украине.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X раскритиковал Украину за ночную атаку на общежитие колледжа в ЛНР.
"Я самым решительным образом осуждаю террористический акт против мирных жителей в Старобельске. Это можно квалифицировать как преднамеренный государственный терроризм, совершенный Украиной", — написал он.
Политик также призвал лидеров ЕС осудить этот теракт против невинных людей. По его мнению, Европа должна прекратить поставки оружия Украине, так как она не соблюдает соглашения о недопустимости нанесения ударов по гражданским целям.
"Это красная линия, Киев должен уважать международное право, даже в войнах есть свои правила. Запад напрямую финансирует войну на Украине, оказывая военную поддержку, и теперь Украина использует это оружие, предназначенное для самообороны, против мирных жителей. Я призываю лидеров ЕС вернуться к дипломатии и решительно осудить этот акт. Если Европа будет молчать по этому поводу, диалог с Россией будет невозможен", — резюмировал Мема.
Минувшей ночью украинские дроны ударили по зданию общежития колледжа в Старобельске, в котором находились 86 студентов. По последним данным, из-за атаки шесть человек погибли, еще 15 числятся пропавшими без вести.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник подчеркнул, что удар был целенаправленным: возле учебного заведения нет военных объектов. ВСУ били по нему несколько раз тяжелыми БПЛА самолетного типа.
Дипломат добавил, что Россия предоставит информацию об этом преступлении международным организациям, наказание за него будет неотвратимым. Возбуждено дело о теракте.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевСтаробельскРодион МирошникВооруженные силы УкраиныЕвросоюзУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
