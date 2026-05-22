ВСУ атаковали 12 населенных пунктов в Белгородской области
17:58 22.05.2026
ВСУ атаковали 12 населенных пунктов в Белгородской области

ВСУ атаковали 12 населенных пунктов в шести округах Белгородской области

Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
  • ВСУ нанесли удары по 12 населенным пунктам в шести округах Белгородской области.
  • По предварительной информации, пострадавших нет.
  • В разных округах области повреждены транспортные средства, социальные объекты, частные дома и инфраструктура.
БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. ВСУ нанесли удары по 12 населенным пунктам в шести округах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщили в оперштабе региона.
"Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. По предварительной информации, пострадавших нет. В Шебекинском округе в поселке Маслова Пристань от ударов беспилотников получили повреждения автомобиль УАЗ, прицеп грузовой машины и надворная постройка. В городе Шебекино в результате атаки дрона загорелись торговые модули — сотрудники МЧС потушили возгорание", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
По его данным, в Белгородском округе в поселке Разумное поврежден полуприцеп грузового автомобиля. В Волоконовском округе в селе Коновалово атакован частный дом, а в селе Погромец уничтожен автомобиль. В Краснояружском округе в районе села Илек-Пеньковка повреждены инфраструктурный объект и автомобиль, а в поселке Красная Яруга выбиты окна социального объекта.
В оперштабе уточнили, что в Грайворонском округе в селе Головчино повреждена кабина грузового автомобиля, в селе Смородино пострадали окна и кровля социального объекта, в селе Глотово дрон сдетонировал рядом с частным домом, а в городе Грайворон пострадал автомобиль. В Валуйском округе в селе Казинка уничтожена машина.
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Грайворон, Вооруженные силы Украины
 
 
