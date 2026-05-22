ВСУ атаковали 12 населенных пунктов в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. ВСУ нанесли удары по 12 населенным пунктам в шести округах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщили в оперштабе региона.

По его данным, в Белгородском округе в поселке Разумное поврежден полуприцеп грузового автомобиля. В Волоконовском округе в селе Коновалово атакован частный дом, а в селе Погромец уничтожен автомобиль. В Краснояружском округе в районе села Илек-Пеньковка повреждены инфраструктурный объект и автомобиль, а в поселке Красная Яруга выбиты окна социального объекта.