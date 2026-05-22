В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Мужчина в селе Ясные Зори Белгородского округа получил минно-взрывную травму и мелкие осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ на предприятие, сообщили в оперштабе Белгородской области.