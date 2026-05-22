Специальная военная операция на Украине
 
14:05 22.05.2026
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на предприятие

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Ясные Зори Белгородского округа дрон ВСУ сдетонировал на территории предприятия.
  • Мужчина получил минно-взрывную травму и мелкие осколочные ранения ноги, ему оказана медицинская помощь, дальнейшее лечение будет амбулаторным.
БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Мужчина в селе Ясные Зори Белгородского округа получил минно-взрывную травму и мелкие осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ на предприятие, сообщили в оперштабе Белгородской области.
"В селе Ясные Зори Белгородского округа дрон ВСУ сдетонировал на территории предприятия. Мужчина, получивший минно-взрывную травму и мелкие осколочные ранения ноги, самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что пострадавшему оказана медицинская помощь, лечение он продолжит амбулаторно.
