Рейтинг@Mail.ru
Володин: Пашинян решил строить отношения с недружественными России странами - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 22.05.2026
Володин: Пашинян решил строить отношения с недружественными России странами

Володин: Пашинян решил выстраивать отношения с недружественными РФ странами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение выстраивать отношения с недружественными России странами.
  • Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил закон о намерении республики вступить в ЕС.
  • Президент РФ Владимир Путин предложил провести референдум о развитии сотрудничества Армении с Евросоюзом, чтобы Россия могла сделать выводы и пойти по пути «мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода».
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял политическое решение выстраивать отношения с недружественными России странами, которые пытаются разрушить РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Политически все решения Пашиняном уже приняты. Хочу подчеркнуть, в пользу выстраивания отношений с недружественными для России странами, которые воюют с нами, пытаются разрушить Российскую Федерацию, противодействовать нашему развитию", - написал Володин в своем канале на платформе "Макс".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Володин рассказал, почему Пашинян хочет оставаться в ЕАЭС
Вчера, 12:25
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство.
Президент РФ Владимир Путин 9 мая заявил, что для Еревана было бы правильным по отношению к гражданам Армении и к России как к главному экономическому партнеру республики провести референдум о развитии сотрудничества с Евросоюзом. В таком случае Россия могла бы сделать соответствующие выводы и пойти по пути "мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Статус Армении в ЕАЭС может обсуждать только сама страна, заявил Пашинян
Вчера, 09:04
 
В миреРоссияАрменияНикол ПашинянЕреванВячеслав ВолодинВаагн ХачатурянЕвросоюзГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала