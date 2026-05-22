Володин рассказал, почему Пашинян хочет оставаться в ЕАЭС

- Он отметил, что благодаря ЕАЭС ВВП Армении увеличился в 2,5 раза.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Желание премьер-министра Армении Никола Пашиняна оставаться в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) является попыткой продолжить использовать евразийское пространство в финансовых целях, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По словам Володина, политически все решения Пашиняном уже приняты.