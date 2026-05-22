Приезжающие в Россию должны соблюдать законы и знать язык, заявил Володин

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Любой, кто приезжает в РФ, должен соблюдать законы, знать русский язык, а также уважать традиции и культуру России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"У нас создана рабочая группа и мы постоянно мониторим все вопросы, связанные с реализацией ключевых положений миграционной политики", - подчеркнул он.