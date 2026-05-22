Рейтинг@Mail.ru
Президент Вьетнама пригласил Путина посетить страну с официальным визитом - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 22.05.2026
Президент Вьетнама пригласил Путина посетить страну с официальным визитом

То Лам пригласил Путина посетить Вьетнам с официальным визитом

© AP Photo / Duong Van GiangПрезидент Въетнама То Лам
Президент Въетнама То Лам - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© AP Photo / Duong Van Giang
Президент Въетнама То Лам. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Вьетнама То Лам пригласил президента России Владимира Путина посетить Вьетнам с официальным визитом в нынешнем году.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент Вьетнама То Лам приглашает президента РФ Владимира Путина посетить Вьетнам с официальным визитом в нынешнем году, передать это приглашение главе российского государства вьетнамский вице-премьер Фан Ван Зянг попросил помощника президента РФ, председателя Морской коллегии Николая Патрушева.
"Я хотел бы передать через вас приветствие товарища То Лама президенту Владимиру Путину с приглашением совершить официальный визит во Вьетнам в этом году", - сказал Фан Ван Зянг в пятницу в Москве на российско-вьетнамских консультациях по морской тематике, которые они провели вместе с Патрушевым.
Патрушев поблагодарил Фан Ван Зянга, а также поздравил его с назначением на должность заместителя премьер-министра Вьетнама.
"Прошу вас также передать мои искренние поздравления товарищу То Ламу, который единогласно был избран президентом, оставаясь генеральным секретарем центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама", - добавил Патрушев.
Канатная дорога на острове Фокуок во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
АТОР сообщила о рекордном росте турпотока россиян во Вьетнам
6 апреля, 14:36
 
В миреВьетнамРоссияВладимир ПутинТо ЛамМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала