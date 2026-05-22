Президент Вьетнама пригласил Путина посетить страну с официальным визитом

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Вьетнама То Лам пригласил президента России Владимира Путина посетить Вьетнам с официальным визитом в нынешнем году.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент Вьетнама То Лам приглашает президента РФ Владимира Путина посетить Вьетнам с официальным визитом в нынешнем году, передать это приглашение главе российского государства вьетнамский вице-премьер Фан Ван Зянг попросил помощника президента РФ, председателя Морской коллегии Николая Патрушева.

Патрушев поблагодарил Фан Ван Зянга, а также поздравил его с назначением на должность заместителя премьер-министра Вьетнама.