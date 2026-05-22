03:06 22.05.2026
Во Вьетнаме продали сумки осужденной пожизненно за банковские аферы

  • Во Вьетнаме на аукционе в Хошимине продали две сумки Hermès, принадлежавшие осужденной пожизненно за банковские аферы Чыонг Ми Лан.
  • Сумки представляли ультраредкую серию из кожи нильского крокодила и были проданы более чем за 500 тысяч долларов.
  • Чыонг Ми Лан и ее сообщники были арестованы в 2022 году по обвинению в присвоении денег хошиминского банка SCB, дело о хищении более 12,5 миллиардов долларов стало крупнейшим в Азии.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Две сумки марки Hermès, принадлежавшие вьетнамской предпринимательнице Чыонг Ми Лан, осужденной пожизненно за банковские аферы, были проданы на аукционе в Хошимине более чем за 500 тысяч долларов, сообщает издание VNExpress.
Чыонг Ми Лан, экс-председатель крупной девелоперской компании, была осуждена на смертную казнь судом Хошимина в апреле 2024 года. Приговор был заменен на пожизненное заключение после отмены смертной казни за ряд преступлений.
На торги были выставлены две бывшие в употреблении сумки Hermès. Одна из сумок была продана за 2,5 миллиарда донгов (100 тысяч долларов), стоимость второй составила 11,6 миллиарда донгов (455 тысяч долларов).
Сумки представляли ультраредкую серию из кожи нильского крокодила, которая окрашивается вручную в бело-серые тона, имитирующие снега Гималаев. Эти аксессуары были конфискованы у бизнесвумен в рамках компенсации ущерба, который нанесла ее преступная деятельность.
Чыонг Ми Лан и ее сообщники были арестованы в 2022 году. Суд счел доказанным, что на протяжении 10 лет она присваивала деньги хошиминского банка SCB. Дело о хищении более 12,5 миллиардов долларов стало крупнейшим в Азии, обогнав по объему коррупционный скандал с государственным инвестиционным фондом Малайзии 1MDB, из которого были похищены мошенническим путем 4,5 миллиарда долларов.
