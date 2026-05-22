Верхувен тяжелее Усика

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украинский боксер Александр Усик по итогам церемонии взвешивания оказался легче своего соперника кикбоксера Рико Верхувена перед их поединком в Египте, сообщает The Ring.
Усик показал вес 105,8 кг, Верхувен, на счету которого лишь один поединок по правилам бокса, - 117,3 кг.
Ранее совет директоров Международной боксерской федерации (IBF) постановил удовлетворить запрос Усика на разрешение боя при соблюдении ряда условий. В случае поражения украинца его титул IBF немедленно будет признан вакантным. При победе организация назначит обязательный титульный бой через 180 дней. IBF оставляет за собой право изменить дату обязательного боя в случае существенных задержек в ротации. Согласно правилам федерации, участие действующего чемпиона в поединке без одобрения организации ведет к объявлению его титула вакантным вне зависимости от результата.
Украинец в ноябре освободил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Усик владеет титулами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской организации (IBO), WBC и IBF в тяжелом весе. На счету 39-летнего спортсмена 24 победы и ни одного поражения на профессиональном ринге.