Рейтинг@Mail.ru
Верхувен тяжелее Усика - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
13:42 22.05.2026 (обновлено: 13:47 22.05.2026)
Верхувен тяжелее Усика

Верхувен оказался на 12 кг тяжелее Усика перед боем в Египте

© REUTERS / Amr Abdallah DalshРико Верховен во время презентации боя с Александром Усиком
Рико Верховен во время презентации боя с Александром Усиком - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
Рико Верховен во время презентации боя с Александром Усиком
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Усик оказался легче своего соперника Рико Верхувена перед их поединком в Египте.
  • Вес первого составил 105,8 кг, второго — 117,3 кг.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украинский боксер Александр Усик по итогам церемонии взвешивания оказался легче своего соперника кикбоксера Рико Верхувена перед их поединком в Египте, сообщает The Ring.
Усик показал вес 105,8 кг, Верхувен, на счету которого лишь один поединок по правилам бокса, - 117,3 кг.
Поединок, в котором Усик будет защищать титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), пройдет 23 мая на территории комплекса пирамид в Гизе (Египет).
Ранее совет директоров Международной боксерской федерации (IBF) постановил удовлетворить запрос Усика на разрешение боя при соблюдении ряда условий. В случае поражения украинца его титул IBF немедленно будет признан вакантным. При победе организация назначит обязательный титульный бой через 180 дней. IBF оставляет за собой право изменить дату обязательного боя в случае существенных задержек в ротации. Согласно правилам федерации, участие действующего чемпиона в поединке без одобрения организации ведет к объявлению его титула вакантным вне зависимости от результата.
Украинец в ноябре освободил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Усик владеет титулами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской организации (IBO), WBC и IBF в тяжелом весе. На счету 39-летнего спортсмена 24 победы и ни одного поражения на профессиональном ринге.
Магомед Анкалаев - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Анкалаев сообщил, что подписал контракт на следующий бой в UFC
21 мая, 07:59
 
ЕдиноборстваЕгипетГизаАлександр УсикWBOIBFWBAСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    T. Gentzsch
    Р. Сафиуллин
    374
    666
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Словения
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    90
    105
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Ницца
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала