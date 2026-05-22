ВС России освободили Верхнюю Терсу в Запорожской области
12:13 22.05.2026 (обновлено: 17:11 22.05.2026)
ВС России освободили Верхнюю Терсу в Запорожской области

Бойцы "Востока" освободили Верхнюю Терсу в Запорожской области

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российские военные заняли село Верхняя Терса в Запорожской области, сообщило Минобороны.
"Вчера в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Верхняя Терса", — написало ведомство на платформе "Макс".

В министерстве рассказали, что это был важный оборонительный и логистический узел украинской армии. Она потеряла более двух рот в боях за село. Подразделения "Востока" взяли под контроль 12,5 квадратного километра территории.
За неделю группировка уничтожила более 2050 военных, 17 боевых бронированных машин, 47 автомобилей и шесть артиллерийских орудий противника.
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
