Новое правительство Венгрии отзывает заявление о выходе из МУС

БУДАПЕШТ, 22 мая - РИА Новости. Новое правительство Венгрии отзывает заявление о выходе из Международного уголовного суда (МУС), заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

Мадьяр после прихода к власти заявлял, что остановить процесс выхода можно до 2 июня.