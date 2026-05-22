Новое правительство Венгрии отзывает заявление о выходе из МУС

БУДАПЕШТ, 22 мая - РИА Новости. Новое правительство Венгрии отзывает заявление о выходе из Международного уголовного суда (МУС), заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
"Правительство Венгрии отзывает заявление о выходе из Международного уголовного суда", - написал Мадьяр в соцсети Х.
В 2025 году парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС. Премьер Венгрии Виктор Орбан объяснил это тем, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.
Мадьяр после прихода к власти заявлял, что остановить процесс выхода можно до 2 июня.