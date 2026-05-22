20:54 22.05.2026 (обновлено: 21:52 22.05.2026)
Венгрия запретила импорт сельхозпродукции с Украины

БУДАПЕШТ, 22 мая — РИА Новости. Венгрия ввела запрет на импорт сельхозпродукции с Украины, заявил премьер-министр Петер Мадьяр.
"Правительство Венгрии <...> запрещает импорт сельскохозяйственной продукции с Украины", — написал он в соцсети Х.
В 2024 году по странам ЕС прокатились массовые протесты фермеров, которые требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, прежде всего украинской. Как утверждали разные профсоюзные объединения, работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран — членов союза.
Больше других пострадали Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. В итоге украинское зерно в этих странах запретили, но транзит сохранили, ужесточив правила перевозки.
