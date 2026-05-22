Гендиректор MOL назвал причины взрыва на заводе в Венгрии

БУДАПЕШТ, 22 мая - РИА Новости. Признаков внешнего вмешательства на заводе нефтегазовой компании MOL в венгерском Тисауйвароше, где произошел взрыв, нет, это производственная авария, заявил генеральный директор компании Жолт Хернади.

"Это производственная авария. Ни мы, ни местные власти не видим признаков никакого внешнего вмешательства, никаких подобных выводов делать не следует", - сказал Хернади на брифинге на месте происшествия.

По его словам, завод в момент происшествия не работал и был остановлен на техобслуживание, пожар возник после того, как в трубопроводе взорвался углеводород.