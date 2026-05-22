16:03 22.05.2026 (обновлено: 16:08 22.05.2026)
Гендиректор MOL назвал причины взрыва на заводе в Венгрии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Признаков внешнего вмешательства на заводе компании MOL в венгерском Тисауйвароше нет, это производственная авария, заявил гендир компании Жолт Хернади.
  • Завод в момент происшествия не работал и был остановлен на техобслуживание, пожар возник после того, как в трубопроводе взорвался углеводород.
БУДАПЕШТ, 22 мая - РИА Новости. Признаков внешнего вмешательства на заводе нефтегазовой компании MOL в венгерском Тисауйвароше, где произошел взрыв, нет, это производственная авария, заявил генеральный директор компании Жолт Хернади.
"Это производственная авария. Ни мы, ни местные власти не видим признаков никакого внешнего вмешательства, никаких подобных выводов делать не следует", - сказал Хернади на брифинге на месте происшествия.
По его словам, завод в момент происшествия не работал и был остановлен на техобслуживание, пожар возник после того, как в трубопроводе взорвался углеводород.
