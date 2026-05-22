Россия рассчитывает на диалог с Венгрией по АЭС "Пакш 2", заявил посол - РИА Новости, 22.05.2026
00:41 22.05.2026
Россия рассчитывает на диалог с Венгрией по АЭС "Пакш 2", заявил посол

Станиславов: Россия рассчитывает на скорое начало диалога по АЭС "Пакш 2"

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"/Балаж ЦакоАтомная электростанция "Пакш" в Венгрии
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"/Балаж Цако
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия рассчитывает на начало профессионального диалога с Венгрией по АЭС "Пакш 2" в ближайшее время.
  • Российская сторона готова оказать Венгрии необходимое содействие для завершения инвентаризации проекта и продолжения его реализации.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает, что профессиональный диалог по АЭС "Пакш 2" с венгерской стороной начнется в ближайшее время, заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.
"Российская сторона готова оказать в этом венгерским партнерам всё необходимое содействие, чтобы скорейшим образом завершить инвентаризацию проекта и продолжить его реализацию в соответствии с намеченными планами. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв заявлял недавно о готовности аргументировано обосновать все технические, экономические и финансовые параметры проекта", - сказал он "Известиям".
"Очень рассчитываем, что такой профессиональный диалог начнется уже в ближайшее время. Повторюсь — представители "Росатома" готовы незамедлительно начать такие консультации", - подчеркнул дипломат.
В миреРоссияБудапештАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Пакш"Венгрия
 
 
