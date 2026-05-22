Россия рассчитывает на диалог с Венгрией по АЭС "Пакш 2", заявил посол

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает, что профессиональный диалог по АЭС "Пакш 2" с венгерской стороной начнется в ближайшее время, заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.

"Очень рассчитываем, что такой профессиональный диалог начнется уже в ближайшее время. Повторюсь — представители "Росатома" готовы незамедлительно начать такие консультации", - подчеркнул дипломат.