Россия рассчитывает на диалог с Венгрией по АЭС "Пакш 2", заявил посол

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает, что профессиональный диалог по АЭС "Пакш 2" с венгерской стороной начнется в ближайшее время, заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.
"Российская сторона готова оказать в этом венгерским партнерам всё необходимое содействие, чтобы скорейшим образом завершить инвентаризацию проекта и продолжить его реализацию в соответствии с намеченными планами. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв заявлял недавно о готовности аргументировано обосновать все технические, экономические и финансовые параметры проекта", - сказал он "Известиям".
"Очень рассчитываем, что такой профессиональный диалог начнется уже в ближайшее время. Повторюсь — представители "Росатома" готовы незамедлительно начать такие консультации", - подчеркнул дипломат.