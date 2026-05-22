Россия готова к сотрудничеству с Венгрией по энергетике, заявил посол

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия готова к продолжению прагматичного сотрудничества с Венгрией по теме энергетики, но "не все зависит от нас", заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.

"И конечно же, вопросы двустороннего сотрудничества в области нефти и газа требуют своевременного обсуждения и проработки между нашими странами, к чему Россия всегда проявляла открытость", - добавил он.