Россия готова к сотрудничеству с Венгрией по энергетике, заявил посол

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия готова к продолжению прагматичного сотрудничества с Венгрией по теме энергетики, но "не все зависит от нас", заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.
"Наша страна готова к продолжению такого прагматичного сотрудничества с Венгрией на основе взаимного уважения и с учетом интересов друг друга, но, к сожалению, не все зависит от нас", - сказал он "Известиям".
Как отметил дипломат, многое будет зависеть от того, насколько эффективно новым властям Венгрии удастся сохранить действующие в отношении поставок нефти из России изъятия из санкций, а также "удерживать киевский режим от очередных попыток шантажа и перекрытия нефтепровода "Дружба", а в отношении газовых поставок - от того, смогут ли Венгрия и Словакия добиться изменений в соответствующих регламентах ЕС".
"И конечно же, вопросы двустороннего сотрудничества в области нефти и газа требуют своевременного обсуждения и проработки между нашими странами, к чему Россия всегда проявляла открытость", - добавил он.