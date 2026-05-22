Рейтинг@Mail.ru
Россия готова к сотрудничеству с Венгрией по энергетике, заявил посол - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:22 22.05.2026
Россия готова к сотрудничеству с Венгрией по энергетике, заявил посол

Посол Станиславов: Россия готова к сотрудничеству с Венгрией по энергетике

© Фото предоставлено Посольством РФ в ВенгрииПосол России в Венгрии Евгений Станиславов
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© Фото предоставлено Посольством РФ в Венгрии
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия готова к продолжению прагматичного сотрудничества с Венгрией по вопросам энергетики.
  • Эффективность сотрудничества зависит от сохранения действующих изъятий из санкций в отношении поставок нефти из России и других факторов.
  • Россия открыта для своевременного обсуждения и проработки вопросов двустороннего сотрудничества в области нефти и газа.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия готова к продолжению прагматичного сотрудничества с Венгрией по теме энергетики, но "не все зависит от нас", заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.
"Наша страна готова к продолжению такого прагматичного сотрудничества с Венгрией на основе взаимного уважения и с учетом интересов друг друга, но, к сожалению, не все зависит от нас", - сказал он "Известиям".
Как отметил дипломат, многое будет зависеть от того, насколько эффективно новым властям Венгрии удастся сохранить действующие в отношении поставок нефти из России изъятия из санкций, а также "удерживать киевский режим от очередных попыток шантажа и перекрытия нефтепровода "Дружба", а в отношении газовых поставок - от того, смогут ли Венгрия и Словакия добиться изменений в соответствующих регламентах ЕС".
"И конечно же, вопросы двустороннего сотрудничества в области нефти и газа требуют своевременного обсуждения и проработки между нашими странами, к чему Россия всегда проявляла открытость", - добавил он.
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Венгрия имеет право самостоятельно решать, где закупать газ, заявил Мадьяр
20 мая, 14:30
 
В миреРоссияВенгрияБудапештЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала