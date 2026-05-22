Посол в Венгрии рассказал, когда определится ситуация с АЭС "Пакш 2"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов заявил, что новые венгерские власти проведут аудит по АЭС "Пакш-2".
- По итогам аудита новые венгерские власти определят дальнейшие шаги по АЭС.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Новые венгерские власти определятся с дальнейшими шагами по АЭС "Пакш 2" по итогам аудита, заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.
"Что касается строящейся АЭС "Пакш-2", то новые венгерские власти хотели бы внимательно ознакомиться с контрактом, финансовыми документами и произведенными на стройплощадке работами и по итогам этого аудита определиться в отношении дальнейших шагов", - сказал он "Известиям".