На заводе нефтегазовой компании MOL в Венгрии прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На заводе нефтегазовой компании MOL в Тисауйвароше прогремел взрыв.
- Один человек погиб, несколько получили серьезные ранения.
БУДАПЕШТ, 22 мая — РИА Новости. На заводе нефтегазовой компании MOL в Тисауйвароше прогремел взрыв, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
"Один человек погиб, несколько получили серьезные ранения", — написал он в Facebook*.
По словам премьера, на место выехали министр экономики и энергетики Иштван Капитань и генеральный директор MOL Жолт Хернади.
