На заводе нефтегазовой компании MOL в Венгрии прогремел взрыв

Взрыв на заводе нефтегазовой компании MOL в Тисауйвароше

© Фото : Страница Петера Мадьяра в соцсети

БУДАПЕШТ, 22 мая — РИА Новости. На заводе нефтегазовой компании MOL в Тисауйвароше прогремел взрыв, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

"Один человек погиб, несколько получили серьезные ранения", — написал он в Facebook*.

По словам премьера, на место выехали министр экономики и энергетики Иштван Капитань и генеральный директор MOL Жолт Хернади.