Посольство США в Каракасе проведет учения по эвакуации персонала
02:31 22.05.2026
Посольство США в Каракасе проведет учения по эвакуации персонала

Венесуэла разрешила США провести воздушные учения по эвакуации посольства

© AP Photo / Howard Yanes — Здание посольства США в Каракасе, Венесуэла
Здание посольства США в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Венесуэлы разрешили посольству США в Каракасе провести учения по воздушной эвакуации персонала.
  • Учения пройдут 23 мая, в ходе них два воздушных судна выполнят контролируемые полеты над Каракасом и произведут посадку на территории американского посольства.
  • В организации мероприятия будут участвовать венесуэльские авиационные власти и Красный Крест Венесуэлы.
МЕХИКО, 22 мая - РИА Новости. Власти Венесуэлы разрешили посольству США в Каракасе провести 23 мая учения по воздушной эвакуации персонала на случай чрезвычайных ситуаций, говорится в коммюнике, опубликованном министром иностранных дел Иваном Хилем.
"По запросу посольства Соединенных Штатов Америки в Каракасе компетентные национальные власти разрешили проведение в субботу, 23 мая, симуляции эвакуации на случай возможных медицинских или катастрофических чрезвычайных ситуаций в рамках регулярных протоколов дипломатической безопасности и защиты", - говорится в документе.
Как уточнили власти, в рамках учений два воздушных судна выполнят контролируемые полеты над Каракасом и произведут посадку на территории американского посольства.
В организации мероприятия будут участвовать венесуэльские авиационные власти, а также Красный Крест Венесуэлы, который подключится к отработке эвакуации и оказания экстренной помощи.
В коммюнике подчеркивается, что все координационные вопросы по проведению учений были согласованы через управление протокола, иммунитетов и привилегий МИД Венесуэлы.
Дипломатические отношения между Каракасом и Вашингтоном начали восстанавливаться в 2026 году после семилетнего перерыва. В марте посольство США официально возобновило работу в венесуэльской столице.
