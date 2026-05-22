Посольство США в Каракасе проведет учения по эвакуации персонала

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Венесуэлы разрешили посольству США в Каракасе провести учения по воздушной эвакуации персонала.

Учения пройдут 23 мая, в ходе них два воздушных судна выполнят контролируемые полеты над Каракасом и произведут посадку на территории американского посольства.

В организации мероприятия будут участвовать венесуэльские авиационные власти и Красный Крест Венесуэлы.

МЕХИКО, 22 мая - РИА Новости. Власти Венесуэлы разрешили посольству США в Каракасе провести 23 мая учения по воздушной эвакуации персонала на случай чрезвычайных ситуаций, говорится в коммюнике, опубликованном министром иностранных дел Иваном Хилем.

"По запросу посольства Соединенных Штатов Америки в Каракасе компетентные национальные власти разрешили проведение в субботу, 23 мая, симуляции эвакуации на случай возможных медицинских или катастрофических чрезвычайных ситуаций в рамках регулярных протоколов дипломатической безопасности и защиты", - говорится в документе.

Как уточнили власти, в рамках учений два воздушных судна выполнят контролируемые полеты над Каракасом и произведут посадку на территории американского посольства.

В организации мероприятия будут участвовать венесуэльские авиационные власти, а также Красный Крест Венесуэлы, который подключится к отработке эвакуации и оказания экстренной помощи.

В коммюнике подчеркивается, что все координационные вопросы по проведению учений были согласованы через управление протокола, иммунитетов и привилегий МИД Венесуэлы