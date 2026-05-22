Велогонщик Власов остался на 28-м месте в общем зачете "Джиро д'Италия"

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российский велогонщик команды Bora-Hansgrohe Александр Власов занимает 28-е место в генеральной классификации "Джиро д'Италия" после 13 этапов.
13-й этап протяженностью 189 км прошел по маршруту Алессандрия – Вербания. Победу одержал итальянец Альберто Беттиоль из XDS Astana с результатом 3 часа 51 минута 33 секунды, вторым стал норвежец Андреас Лекнессунн из Uno-X Mobility (отставание - 26 секунд), тройку лидеров замкнул бельгиец Яспер Стёйвен из Soudal Quick-Step (+0.44). Власов финишировал 74-м с отставанием 19 минут 31 секунда.
В генеральной классификации лидерство сохраняет португалец Афонсу Эулалиу из Bahrain Victorious со временем 52 часа 15 минут 17 секунд. Вторым идет датчанин Йонас Вингегор (+0.33) из Team Visma, третьим - представляющий Netcompany-Ineos нидерландец Тимен Аренсман (+2.03). Власов занимает 28-е место, уступая лидеру 29 минут 9 секунд.
14-й этап протяженностью 133 км пройдет по маршруту Аоста - Пила в субботу, 23 мая.