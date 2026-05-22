Рейтинг@Mail.ru
Велогонщик Власов остался на 28-м месте в общем зачете "Джиро д'Италия" - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:33 22.05.2026
Велогонщик Власов остался на 28-м месте в общем зачете "Джиро д'Италия"

Российский велогонщик Власов остался на 28-м месте в зачете "Джиро д'Италия"

© Фото : Пресс-служба BORA – hansgroheРоссийский велогонщик BORA – hansgrohe Александр Власов
Российский велогонщик BORA – hansgrohe Александр Власов - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© Фото : Пресс-служба BORA – hansgrohe
Российский велогонщик BORA – hansgrohe Александр Власов . Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский велогонщик Александр Власов занимает 28-е место в общем зачете «Джиро д’Италия» после 13 этапов.
  • На 13-м этапе победу одержал итальянец Альберто Беттиоль из XDS Astana.
  • Лидером генеральной классификации остается португалец Афонсу Эулалиу из Bahrain Victorious.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российский велогонщик команды Bora-Hansgrohe Александр Власов занимает 28-е место в генеральной классификации "Джиро д'Италия" после 13 этапов.
13-й этап протяженностью 189 км прошел по маршруту Алессандрия – Вербания. Победу одержал итальянец Альберто Беттиоль из XDS Astana с результатом 3 часа 51 минута 33 секунды, вторым стал норвежец Андреас Лекнессунн из Uno-X Mobility (отставание - 26 секунд), тройку лидеров замкнул бельгиец Яспер Стёйвен из Soudal Quick-Step (+0.44). Власов финишировал 74-м с отставанием 19 минут 31 секунда.
В генеральной классификации лидерство сохраняет португалец Афонсу Эулалиу из Bahrain Victorious со временем 52 часа 15 минут 17 секунд. Вторым идет датчанин Йонас Вингегор (+0.33) из Team Visma, третьим - представляющий Netcompany-Ineos нидерландец Тимен Аренсман (+2.03). Власов занимает 28-е место, уступая лидеру 29 минут 9 секунд.
14-й этап протяженностью 133 км пройдет по маршруту Аоста - Пила в субботу, 23 мая.
Российский велогонщик Александр Власов - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Велогонщик Власов отстает от лидера на 22 минуты в "Джиро д'Италия"
21 мая, 19:16
 
СпортАлександр ВласовBahrain VictoriousДжиро д'ИталияВелоспортвелогонки
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    T. Gentzsch
    Р. Сафиуллин
    374
    666
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Словения
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    90
    105
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Ницца
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала