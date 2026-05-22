ВАЗ-2103: автомобиль — мечта советских граждан

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. В конце 1972 года в Советском Союзе начали производить ВАЗ-2103 — автомобиль, который сразу стал мечтой миллионов водителей.
Почему машина превратилась в мерило успеха? За что ее любили снимать в кино?
Совместная разработка советских и итальянских инженеров
ВАЗ-2103 появился после подписания в 1966-м соглашения о сотрудничестве между Минавтопромом СССР и компанией "Фиат".
Советской стороне передали техническую документацию на две модели: "норма" с двумя типами кузовов и улучшенная версия — "люкс".
В качестве "нормы" "Фиат" предложил автомобиль 1967 года — модель 124 с кузовом седан и универсал, которые стали первой и второй моделями Волжского автозавода.
А вот базовые представления о подходе к созданию "люкса" у советских и итальянских инженеров несколько разошлись. Получилось так, что ВАЗ-2103 не является конкретной моделью какого-то фиата — скорее это совместная разработка специалистов из Тольятти и Турина, в результате которой появилась наша "трешка" и их "спечале" — третье поколение модели 124.
Богаче "копейки"
Дизайн автомобиля выполнил Центр стиля "Фиат", утверждая решения с представителями ВАЗ.
© РИА Новости / Н. Седов | Перейти в медиабанкВАЗ-2103 "Жигули" — советский заднеприводный автомобиль II группы малого класса с кузовом седан
ВАЗ-2103 "Жигули" — советский заднеприводный автомобиль II группы малого класса с кузовом седан. Архивное фото
Обилие хрома на модели объяснялось просто: "трешка" должна была сразу сообщать окружающим о высоком социальном статусе владельца, указывая на то, что этот автомобиль практически в полтора раза дороже базовой "копейки".
У ВАЗ-2103 передняя часть имеет больший отрицательный наклон, а линии передних крыльев в районе сопряжения с решеткой радиатора и капотом стали заметно острее.
Благодаря данному приему "трешка" выглядела ощутимо динамичнее и ВАЗ-2101, и итальянского собрата "спечале".
Воплощение благополучия
Динамичность образа обеспечивали и четыре круглые фары, ставшие новым решением для автомобилей ВАЗ.
Отражатели и стекла уменьшенного диаметра позволили визуально сделать автомобиль более плоским и широким – в первую очередь за счет того, что решетка радиатора полностью охватывала оптику, образуя единый горизонтальный модуль.
Даже такую, казалось бы, мелкую деталь, как повторитель поворотов, на ВАЗ-2103 выполнили очень необычно, и она тоже всячески подчеркивает динамичность своей ромбической формой. Многочисленные хромированные полоски делали силуэт стремительным и словно удлиняли его визуально, лишая машину эффекта "мыльницы".
Получившийся облик — обтекаемый силуэт, четыре круглые фары, черты европейского седана — сделал "тройку" визуальным воплощением прогресса и благополучия.
В главной роли — ВАЗ
ВАЗ-2103 появлялся и во многих советских фильмах. Если нужно было одним кадром показать высокий социальный статус героя на экране, он оказывался владельцем именно этого автомобиля.
В знаменитой "Иронии судьбы" ключи от легендарной "тройкой" есть у Ипполита. В фильме "Москва слезам не верит" — у Катерины, после того как она получила должность директора фабрики. А в "Невероятных приключениях итальянцев в России" именно этот автомобиль берет напрокат героиня Ольга. По сюжету она получает ярко-красный ВАЗ-2103 с особыми номерными знаками для туристов (09-72 ТУР).
© Мосфильм (1973)Кадр из фильма "Невероятные приключения итальянцев в России"
© Мосфильм (1973)
Кадр из фильма "Невероятные приключения итальянцев в России"
Фильм "Невероятные приключения итальянцев в России" стал настоящей рекламой советского автопрома: итальянцы, привыкшие к другим маркам, оказываются в стране, где новая "трешка" на дороге смотрится как современный автомобиль.
В ВАЗ-2103 угадывались и европейский вкус, и советская надежность. Это был не просто автомобиль, а заветная мечта, воплощенная в металле и краске, ставшая символом художественного вкуса своей эпохи.