Рейтинг@Mail.ru
ВАЗ-2103: автомобиль — мечта советских граждан - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 22.05.2026

ВАЗ-2103: автомобиль — мечта советских граждан

© РИА Новости / Серов | Перейти в медиабанкЛегковой автомобиль "Жигули" ВАЗ-2103
Легковой автомобиль Жигули ВАЗ-2103 - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Серов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. В конце 1972 года в Советском Союзе начали производить ВАЗ-2103 — автомобиль, который сразу стал мечтой миллионов водителей.
Почему машина превратилась в мерило успеха? За что ее любили снимать в кино?

Совместная разработка советских и итальянских инженеров

ВАЗ-2103 появился после подписания в 1966-м соглашения о сотрудничестве между Минавтопромом СССР и компанией "Фиат".
Советской стороне передали техническую документацию на две модели: "норма" с двумя типами кузовов и улучшенная версия — "люкс".
В качестве "нормы" "Фиат" предложил автомобиль 1967 года — модель 124 с кузовом седан и универсал, которые стали первой и второй моделями Волжского автозавода.
А вот базовые представления о подходе к созданию "люкса" у советских и итальянских инженеров несколько разошлись. Получилось так, что ВАЗ-2103 не является конкретной моделью какого-то фиата — скорее это совместная разработка специалистов из Тольятти и Турина, в результате которой появилась наша "трешка" и их "спечале" — третье поколение модели 124.

Богаче "копейки"

Дизайн автомобиля выполнил Центр стиля "Фиат", утверждая решения с представителями ВАЗ.
© РИА Новости / Н. Седов | Перейти в медиабанкВАЗ-2103 "Жигули" — советский заднеприводный автомобиль II группы малого класса с кузовом седан
ВАЗ-2103 Жигули - советский заднеприводный автомобиль II группы малого класса с кузовом седан - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Н. Седов
Перейти в медиабанк
ВАЗ-2103 "Жигули" — советский заднеприводный автомобиль II группы малого класса с кузовом седан. Архивное фото
Обилие хрома на модели объяснялось просто: "трешка" должна была сразу сообщать окружающим о высоком социальном статусе владельца, указывая на то, что этот автомобиль практически в полтора раза дороже базовой "копейки".
У ВАЗ-2103 передняя часть имеет больший отрицательный наклон, а линии передних крыльев в районе сопряжения с решеткой радиатора и капотом стали заметно острее.
Благодаря данному приему "трешка" выглядела ощутимо динамичнее и ВАЗ-2101, и итальянского собрата "спечале".

Воплощение благополучия

Динамичность образа обеспечивали и четыре круглые фары, ставшие новым решением для автомобилей ВАЗ.
Отражатели и стекла уменьшенного диаметра позволили визуально сделать автомобиль более плоским и широким – в первую очередь за счет того, что решетка радиатора полностью охватывала оптику, образуя единый горизонтальный модуль.
Даже такую, казалось бы, мелкую деталь, как повторитель поворотов, на ВАЗ-2103 выполнили очень необычно, и она тоже всячески подчеркивает динамичность своей ромбической формой. Многочисленные хромированные полоски делали силуэт стремительным и словно удлиняли его визуально, лишая машину эффекта "мыльницы".
Получившийся облик — обтекаемый силуэт, четыре круглые фары, черты европейского седана — сделал "тройку" визуальным воплощением прогресса и благополучия.

В главной роли — ВАЗ

ВАЗ-2103 появлялся и во многих советских фильмах. Если нужно было одним кадром показать высокий социальный статус героя на экране, он оказывался владельцем именно этого автомобиля.
В знаменитой "Иронии судьбы" ключи от легендарной "тройкой" есть у Ипполита. В фильме "Москва слезам не верит" — у Катерины, после того как она получила должность директора фабрики. А в "Невероятных приключениях итальянцев в России" именно этот автомобиль берет напрокат героиня Ольга. По сюжету она получает ярко-красный ВАЗ-2103 с особыми номерными знаками для туристов (09-72 ТУР).
© Мосфильм (1973)Кадр из фильма "Невероятные приключения итальянцев в России"
Кадр из фильма Невероятные приключения итальянцев в России - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© Мосфильм (1973)
Кадр из фильма "Невероятные приключения итальянцев в России"
Фильм "Невероятные приключения итальянцев в России" стал настоящей рекламой советского автопрома: итальянцы, привыкшие к другим маркам, оказываются в стране, где новая "трешка" на дороге смотрится как современный автомобиль.
В ВАЗ-2103 угадывались и европейский вкус, и советская надежность. Это был не просто автомобиль, а заветная мечта, воплощенная в металле и краске, ставшая символом художественного вкуса своей эпохи.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала