ВАЗ-2103: автомобиль — мечта советских граждан

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. В конце 1972 года в Советском Союзе начали производить ВАЗ-2103 — автомобиль, который сразу стал мечтой миллионов водителей.

Почему машина превратилась в мерило успеха? За что ее любили снимать в кино?

Совместная разработка советских и итальянских инженеров

ВАЗ-2103 появился после подписания в 1966-м соглашения о сотрудничестве между Минавтопромом СССР и компанией "Фиат".

Советской стороне передали техническую документацию на две модели: "норма" с двумя типами кузовов и улучшенная версия — "люкс".

В качестве "нормы" "Фиат" предложил автомобиль 1967 года — модель 124 с кузовом седан и универсал, которые стали первой и второй моделями Волжского автозавода.

А вот базовые представления о подходе к созданию "люкса" у советских и итальянских инженеров несколько разошлись. Получилось так, что ВАЗ-2103 не является конкретной моделью какого-то фиата — скорее это совместная разработка специалистов из Тольятти и Турина, в результате которой появилась наша "трешка" и их "спечале" — третье поколение модели 124.

Богаче "копейки"

Дизайн автомобиля выполнил Центр стиля "Фиат", утверждая решения с представителями ВАЗ.

Обилие хрома на модели объяснялось просто: "трешка" должна была сразу сообщать окружающим о высоком социальном статусе владельца, указывая на то, что этот автомобиль практически в полтора раза дороже базовой "копейки".

У ВАЗ-2103 передняя часть имеет больший отрицательный наклон, а линии передних крыльев в районе сопряжения с решеткой радиатора и капотом стали заметно острее.

Благодаря данному приему "трешка" выглядела ощутимо динамичнее и ВАЗ-2101, и итальянского собрата "спечале".

Воплощение благополучия

Динамичность образа обеспечивали и четыре круглые фары, ставшие новым решением для автомобилей ВАЗ.

Отражатели и стекла уменьшенного диаметра позволили визуально сделать автомобиль более плоским и широким – в первую очередь за счет того, что решетка радиатора полностью охватывала оптику, образуя единый горизонтальный модуль.

Даже такую, казалось бы, мелкую деталь, как повторитель поворотов, на ВАЗ-2103 выполнили очень необычно, и она тоже всячески подчеркивает динамичность своей ромбической формой. Многочисленные хромированные полоски делали силуэт стремительным и словно удлиняли его визуально, лишая машину эффекта "мыльницы".

Получившийся облик — обтекаемый силуэт, четыре круглые фары, черты европейского седана — сделал "тройку" визуальным воплощением прогресса и благополучия.

В главной роли — ВАЗ

ВАЗ-2103 появлялся и во многих советских фильмах. Если нужно было одним кадром показать высокий социальный статус героя на экране, он оказывался владельцем именно этого автомобиля.

В знаменитой "Иронии судьбы" ключи от легендарной "тройкой" есть у Ипполита. В фильме "Москва слезам не верит" — у Катерины, после того как она получила должность директора фабрики. А в "Невероятных приключениях итальянцев в России" именно этот автомобиль берет напрокат героиня Ольга. По сюжету она получает ярко-красный ВАЗ-2103 с особыми номерными знаками для туристов (09-72 ТУР).

Фильм "Невероятные приключения итальянцев в России" стал настоящей рекламой советского автопрома: итальянцы, привыкшие к другим маркам, оказываются в стране, где новая "трешка" на дороге смотрится как современный автомобиль.