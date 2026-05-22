Что Ванга говорила о судьбе России и мира

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Болгарская ясновидящая оставила пророчества, которые касаются 2026 года. Среди них — научные открытия, способные перевернуть представления о медицине, острый дефицит ресурсов и усиление одной из крупнейших держав мира. Что именно увидела в будущем женщина, умершая 30 лет назад?

Благо или проклятие

Ванга утверждала, что середина 20-х годов XXI века принесет человечеству прорыв в понимании того, что раньше казалось невозможным. Ученые, по ее словам , смогут "приручить невидимые силы". Возможно, речь идет о квантовых вычислениях, генетике или искусственном интеллекте нового уровня.

Однако Ванга предупреждала: каждое великое достижение таит двойную природу. То, что способно излечить миллионы, может стать и инструментом уничтожения. Выбор за теми, в чьих руках окажутся эти технологии. Направят их на созидание или превратят в оружие — от этого зависит судьба поколений.

Планета наносит ответный удар

Ванга неоднократно предупреждала: Земля не простит пренебрежительного отношения. К 2026-му, по ее словам , планета начнет "содрогаться чаще". Речь не о локальных катаклизмах, а о серьезных экологических потрясениях.

Прорицательница предупреждала о резком потеплении климата, истощении ключевых ресурсов и разгуле стихий. Мощные землетрясения, извержения вулканов и погодные аномалии разрушат привычный уклад, а наступающая вода начнет поглощать берега и целые территории.

Когда изобилие кончается

Один из самых тревожных прогнозов касается базовых потребностей. Ванга видела , как целые регионы окажутся без доступа к питьевой воде и продовольствию. Это спровоцирует массовые переселения: люди побегут туда, где еще есть запасы.

Конкуренция за ресурсы обострится до критической точки. Возможны конфликты как между государствами, так и внутри них. Прорицательница говорила, что человечество слишком долго существовало в иллюзии бесконечных запасов. Теперь придется платить по счетам.

Старые обиды с новой силой

Самые мрачные видения Ванги связаны с обострением противостояний между крупными державами. Она предвидела, что напряженность достигнет пика в 2026-м. Ближний Восток, Юго-Восточная и Южная Азия — территории, которые могут стать эпицентрами новых столкновений.

Опасность в том, что локальные стычки способны перерасти в нечто более масштабное. Прорицательница предупреждала : забытые обиды вспыхнут заново, а амбиции лидеров могут привести человечество к катастрофе. Вопрос только в том, хватит ли политикам мудрости остановиться на краю пропасти.

Экономические трудности России

Отдельный блок пророчеств касается России. Ванга видела серьезные экономические трудности — как внутренние, так и вызванные внешним давлением. Но прорицательница говорила не только о проблемах.

По ее словам , в 2026-м возможны значительные изменения в политической системе России, а роль страны на мировой арене может существенно вырасти. Ванга предвидела духовное пробуждение народа и укрепление национальной идентичности.