В НАТО захотели мирных отношений с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
БРЮССЕЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о желании Североатлантического альянса выстроить мирные отношения с Москвой.
Валтонен добавила, что альянс не представляет угрозы для России.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.