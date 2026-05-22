Сенатор в Узбекистане назвал хлопок и пшеницу на гербе символами СССР

ТАШКЕНТ, 22 мая – РИА Новости. Хлопок и пшеница, которые сохранились на изображении герба Узбекистана в начале 1990-х годов, продолжают оставаться символами СССР, заявил председатель Федерации профсоюзов республики, сенатор Кудратилла Рафиков.
"После обретения независимости на нашем гербе сохранились хлопок и пшеница - обвитые лентой как знак особой гордости. Но почему именно они?... Разве эти сельскохозяйственные культуры должны были определять нашу социальную и духовную идентичность?" - написал Рафиков в своей статье, которая опубликована на сайте сената Узбекистана.
По его мнению, в утвержденном после обретения независимости Узбекистана гербе "отразились страх, политическая тревога и внутренняя неуверенность 1990-х годов". "Даже после распада Союза в нас еще жила тревога перед ответственностью свободы. Возможно, это был страх потерять политическую власть. Возможно — привычка держаться за старые схемы", - отметил Рафиков.
"Если внимательно взглянуть на первую четверть века нашей независимости, можно сказать, что свобода во многом оставалась скорее теоретической, а сама независимость в определенном смысле напоминала "зависимую свободу", - считает сенатор.
В качестве примера сохранения такой "зависимости" политик также привел лозунг "Не построив новый дом - не разрушай старого", который часто упоминал первый президент Узбекистана Ислам Каримов. "Именно эта установка — не ломать старое - успела отразиться даже в наших национальных символах, которые должны были воплощать генетический код нации и государства", - добавил Рафиков.
Независимость Узбекистана была провозглашена 31 августа 1991 года, а с 1 сентября того же года страна официально начала отмечать День независимости. Государственный герб Узбекистана, который пришел на смену гербу Узбекской ССР, был утвержден 2 июля 1992 года. В центре изображена мифическая птица Хумо с распростертыми крыльями, справа герб обрамляют колосья пшеницы, слева - ветви хлопчатника. Современный герб разрабатывался группой художников и графиков Академии художеств Узбекистана при личном участии Ислама Каримова.
