Рейтинг@Mail.ru
Сенатор в Узбекистане назвал хлопок и пшеницу на гербе символами СССР - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 22.05.2026
Сенатор в Узбекистане назвал хлопок и пшеницу на гербе символами СССР

Сенатор Рафиков: хлопок и пшеница на гербе Узбекистана остаются символами СССР

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Узбекистана
Флаг и герб Узбекистана - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Узбекистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенатор Кудратилла Рафиков назвал хлопок и пшеницу на гербе Узбекистана символами СССР.
  • По его мнению, эти сельскохозяйственные культуры на гербе отражают страх и неуверенность 1990-х годов и привычку держаться за старые схемы..
ТАШКЕНТ, 22 мая – РИА Новости. Хлопок и пшеница, которые сохранились на изображении герба Узбекистана в начале 1990-х годов, продолжают оставаться символами СССР, заявил председатель Федерации профсоюзов республики, сенатор Кудратилла Рафиков.
«
"После обретения независимости на нашем гербе сохранились хлопок и пшеница - обвитые лентой как знак особой гордости. Но почему именно они?... Разве эти сельскохозяйственные культуры должны были определять нашу социальную и духовную идентичность?" - написал Рафиков в своей статье, которая опубликована на сайте сената Узбекистана.
По его мнению, в утвержденном после обретения независимости Узбекистана гербе "отразились страх, политическая тревога и внутренняя неуверенность 1990-х годов". "Даже после распада Союза в нас еще жила тревога перед ответственностью свободы. Возможно, это был страх потерять политическую власть. Возможно — привычка держаться за старые схемы", - отметил Рафиков.
«
"Если внимательно взглянуть на первую четверть века нашей независимости, можно сказать, что свобода во многом оставалась скорее теоретической, а сама независимость в определенном смысле напоминала "зависимую свободу", - считает сенатор.
В качестве примера сохранения такой "зависимости" политик также привел лозунг "Не построив новый дом - не разрушай старого", который часто упоминал первый президент Узбекистана Ислам Каримов. "Именно эта установка — не ломать старое - успела отразиться даже в наших национальных символах, которые должны были воплощать генетический код нации и государства", - добавил Рафиков.
Независимость Узбекистана была провозглашена 31 августа 1991 года, а с 1 сентября того же года страна официально начала отмечать День независимости. Государственный герб Узбекистана, который пришел на смену гербу Узбекской ССР, был утвержден 2 июля 1992 года. В центре изображена мифическая птица Хумо с распростертыми крыльями, справа герб обрамляют колосья пшеницы, слева - ветви хлопчатника. Современный герб разрабатывался группой художников и графиков Академии художеств Узбекистана при личном участии Ислама Каримова.
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
В Узбекистане женщина более 30 лет прожила с паспортом СССР
15 марта, 09:46
 
В миреУзбекистанСССРУзбекская ССРИслам Каримов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала