Зампостпред США при ООН призвала к дипломатии по украинскому кризису

ООН, 22 мая - РИА Новости. США по-прежнему привержены дипломатическому разрешению украинского конфликта, заявила зампостпреда страны при ООН Тэмми Брюс.
"Соединенные Штаты остаются привержены дипломатическому решению и сделают все возможное, чтобы привести войну к прочному завершению", - сказала она в ходе заседания СБ ООН.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что Штаты готовы продолжать играть роль в украинском урегулировании, но переговоров в данный момент не ведется.