Рейтинг@Mail.ru
Зампостпред США при ООН призвала к дипломатии по украинскому кризису - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:27 22.05.2026
Зампостпред США при ООН призвала к дипломатии по украинскому кризису

Брюс: США остаются приверженными дипломатии по украинскому кризису

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США остаются привержены дипломатическому решению украинского конфликта.
  • Вашингтон вновь призывает Россию и Украину завершить конфликт.
ООН, 22 мая - РИА Новости. США по-прежнему привержены дипломатическому разрешению украинского конфликта, заявила зампостпреда страны при ООН Тэмми Брюс.
"Соединенные Штаты остаются привержены дипломатическому решению и сделают все возможное, чтобы привести войну к прочному завершению", - сказала она в ходе заседания СБ ООН.
Брюс отметила, что Вашингтон вновь призывает Россию и Украину завершить конфликт.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что Штаты готовы продолжать играть роль в украинском урегулировании, но переговоров в данный момент не ведется.
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
"Еще долгие годы". На Украине сделали заявление об окончании конфликта
Вчера, 22:28
 
В миреСШАВашингтон (штат)РоссияМарко РубиоООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала