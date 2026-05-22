"Еще долгие годы". На Украине сделали заявление об окончании конфликта

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Киевский режим планирует продолжать боевые действия еще долгие годы, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.
"Украина отчаянно пытается пополнить свои фронтовые войска. Даже принудительная мобилизация оказывается недостаточной, поскольку многие уклоняются от службы, давая взятки. Правительство ужесточает правила "резервирования" для работников призывного возраста. Это означает, что теперь гораздо больше украинских мужчин не будут защищены от принудительной мобилизации и будут либо платить взятки, либо попадут на фронт. Украинское руководство готово продолжать войну еще долгие годы", — написала она.
ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.
При этом мужчины призывного возраста всеми силами уклоняются от призыва: нелегально бегут с Украины, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.