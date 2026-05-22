МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. На Украине растет недовольство из-за действий Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Если вам казалось, что еще вчера или позавчера противостояние режиму Зеленского было уже на грани, то каждый новый день приносит новую порцию гражданского противостояния власти", — написал он.
Нардеп также подчеркнул, что Зеленский, угрожая ударами по Белоруссии, должен учитывать, что все больше украинцев противостоят насильственной мобилизации.
О необходимости проведения выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент Соединенных Штатов, который ранее называл главу киевского режима "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024-го, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за объявленного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский тогда заявлял о несвоевременности проведения голосования. Хотя срок президентских полномочий Зеленского истек, в Киеве настаивают, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.