В ЕС обсуждают идею о предоставлении статуса ассоциированного члена Украине - РИА Новости, 22.05.2026
15:26 22.05.2026
В ЕС обсуждают идею о предоставлении статуса ассоциированного члена Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине особый статус "ассоциированного члена" ЕС.
  • Еврокомиссия подтвердила получение письма с этой идеей и призвала к обсуждению на уровне Европейского совета.
БРЮССЕЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Еврокомиссия подтвердила получение письма канцлера Германии Фридриха Мерца с идеей предоставить Украине особый статус "ассоциированного члена" ЕС, эта идея обсуждается странами блока, заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.
Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила о предложении Мерца предоставить Украине особый статус "ассоциированного члена" ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС.
"Могу подтвердить, что мы получили письмо от канцлера, и мы, собственно, приветствуем тот факт, что сейчас между государствами-членами идет обсуждение, и мы призываем к тому, чтобы это обсуждение действительно продвигалось на уровне Европейского совета", - сказал он на брифинге ЕК.
При этом в ЕК отказались отвечать на вопрос о том, возможно ли эту идею реализовать в рамках европейского правового поля. По словам Мерсье, перед этим обсуждения должны пройти на уровне Европейского совета.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.
В миреУкраинаГерманияКиевВладимир ЗеленскийФридрих МерцЕврокомиссияКайя КалласЕвропейский советЕвросоюз
 
 
