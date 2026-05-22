ВСУ потеряли свыше 1290 военных в зоне действия "Запада" за неделю

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. ВСУ потеряли более 1290 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Запад" за прошедшую неделю, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Потери ВСУ на данном направлении составили более 1290 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, 157 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке российского ведомства за период с 16 по 22 мая.
В Минобороны РФ отметили, что подразделения "Запада" продолжали активные наступательные действия и освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка в Харьковской области. Кроме того, за неделю они нанесли поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.
