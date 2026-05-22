- В Николаеве прогремел взрыв.
- Ранее ночью уже сообщалось о таких инцидентах в городе.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Николаеве прогремели две серии взрывов, передает телеканал "Общественное".
"В Николаеве раздался повторный взрыв", — говорится в публикации в его Telegram-канале.
Немногим более чем за час до этого сообщалось о первых звуках детонации.
В отдельных районах Николаевской области действует воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18