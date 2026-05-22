Отправивших деньги ВСУ жительниц Запорожской области обвинили в госизмене
15:06 22.05.2026
Отправивших деньги ВСУ жительниц Запорожской области обвинили в госизмене

Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
  • В Запорожской области двух жительниц обвинили в госизмене за финансирование ВСУ.
  • Установлено, что они перечислили более 80 тысяч рублей на счета, используемые в интересах ВСУ.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Уголовное дело о госизмене возбуждено в отношении двух жительниц Запорожской области по факту финансирования ВСУ, сообщили журналистам в УФСБ региона.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что две гражданки России через приложения украинских банков совершали денежные переводы на расчетные счета, используемые в интересах ВСУ. Всего ими перечислено более 80 тысяч рублей", - говорится в сообщении ведомства.
Там пояснили, что обе жительницы задержаны совместно с СОБР "Смерч-А" управления Росгвардии по Запорожской области, а впоследствии арестованы. Возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена).
