ВС России за неделю нанесли шесть ударов возмездия по объектам ВПК Украины

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Армия России в течение недели нанесла шесть ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины, объектам ТЭК, связанным с ВСУ, и инфраструктуре украинских боевиков, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ.
"С 16 по 22 мая текущего года, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сводке военного ведомства.
По информации МО РФ, были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
