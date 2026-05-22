Семь пострадавших при ударе ВСУ по Старобельску доставили в Луганск - РИА Новости, 22.05.2026
15:21 22.05.2026 (обновлено: 15:32 22.05.2026)
Семь пострадавших при ударе ВСУ по общежитию в Старобельске доставили в Луганск

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия атаки ВСУ на здание общежития Старобельского профессионального колледжа
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семь пострадавших при ударе ВСУ по Старобельску доставлены в Республиканскую клиническую больницу Луганска.
  • Один пострадавший находится в критическом состоянии, пять — в тяжелом, один — в средней степени тяжести.
  • Пациента в критическом состоянии готовят к операции.
ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Семь раненых при ударе ВСУ по Старобельску доставлены в Республиканскую клиническую больницу Луганска, один в критическом состоянии и пять в тяжелом, заявил журналистам заместитель главврача учреждения Дмитрий Котуха.
Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек были ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР, позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие.
"Семь пациентов доставлено, Один пациент в критическом состоянии, пять пациентов в тяжелом состоянии и один пациент в средней степени тяжести", - сообщил Котуха.
Он уточнил, что пациента в критическом состоянии готовят к операции.
