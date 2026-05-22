Семь пострадавших при ударе ВСУ по Старобельску доставили в Луганск

Краткий пересказ от РИА ИИ Семь пострадавших при ударе ВСУ по Старобельску доставлены в Республиканскую клиническую больницу Луганска.

Один пострадавший находится в критическом состоянии, пять — в тяжелом, один — в средней степени тяжести.

Пациента в критическом состоянии готовят к операции.

ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Семь раненых при ударе ВСУ по Старобельску доставлены в Республиканскую клиническую больницу Луганска, один в критическом состоянии и пять в тяжелом, заявил журналистам заместитель главврача учреждения Дмитрий Котуха.

Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек были ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР , позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие.

"Семь пациентов доставлено, Один пациент в критическом состоянии, пять пациентов в тяжелом состоянии и один пациент в средней степени тяжести", - сообщил Котуха.